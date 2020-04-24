الفجيرة يعيد هيكلة الأجهزة الفنية لمراحله السنية ويوسع قاعدتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عقد نادي الفجيرة اجتماعاً أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة غالبية الأعضاء للاطلاع على مخرجات العمل عن بعد والذي تم تطبيقه على جميع موظفي النادي، بجانب مناقشة الأوضاع الراهنة وتأثيرها في كافة الأنشطة الرياضية، كما بحث الاجتماع ملف الفريق الأول في ضوء مستجدات الأوضاع والقرارات الصادرة عن اتحاد الإمارات ورابطة المحترفين، كما أقر المجلس إعادة هيكلة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمراحل السنية للموسم الجديد مع زيادة عدد مدربي أكاديمية الفجيرة لكرة القدم لاستيعاب عدد أكبر من اللاعبين بالأكاديمية للموسم المقبل، كما كلف مجلس الإدارة اللجنة الفنية بالعمل على تجهيز ملاعب المراحل السنية والأكاديمية بما يتناسب مع زيادة عدد الفرق السنية.

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة أن الاجتماع هدف إلى مناقشة كل ما استجد من أعمال، كما أثنى على مبادرة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي بإعفاء جميع المحال التجارية الموجودة على محيط استاد الفجيرة من دفع رسوم الإيجارات لحين انقضاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة والعمل بصورة طبيعية.

وحول توقعاته بشأن مصير الموسم الكروي ودوري الخليج العربي وتأثيره في وضعية فريق الفجيرة القابع في مؤخرة الترتيب العام، أشار اليماحي إلى أن الصحة والسلامة هي الأهم في هذه المرحلة، وقال: «الفجيرة يقف مع المصلحة العامة ونؤيد أي قرار سيتم اتخاذه في ظل الظروف الراهنة، وإذا اتجهت رابطة المحترفين لاستكمال المسابقة فإن الفجيرة تبدو فرصته كبيرة في تأمين بقائه للموسم الثالث بين أندية دوري المحترفين خصوصاً أن الفريق تبقت له 7 مباريات منها 5 مواجهات على ملعبه، أما إذا كان الإلغاء هو الحل الأمثل فإن كل فرق المؤخرة ستكون هي المستفيد الأكبر وليس الفجيرة وحده خاصة أن الفارق بين الفرق التي تتصارع على البقاء لا يتجاوز الثلاث نقاط».

وحول قرار اتحاد الكرة بتخفيض رواتب اللاعبين المحترفين والمواطنين بنسبة 40%، أشار اليماحي إلى أن الفجيرة ينتظر القرار النهائي بشأن مصير الموسم وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتاً إلى أن ناديه يدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية بانتظام ودون استثناء على الرغم من توقف النشاط.