«يويفا» يحدد 3 أغسطس لانتهاء موسم 2019-2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر صحفية أن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي أقيم أمس الخميس خرج بمجموعة من المقترحات أهمها الذي يتعلق بتحديد موقف الموسم الحالي 2019-2020 من الاستئناف أو الإلغاء، ونظام المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم القادم.

وحسب المصادر، فإن الاجتماع وضع أولوية لاستئناف مسابقات البطولات الخمس الكبرى على الأقل ( إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا)، لكون فرقها هي التي تشكل العصب الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، مع تحديد يوم 3 أغسطس/آب موعداً لإنهاء المنافسات.

وبالنسبة للمشاركين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ( يوروبا ليج) فقد طرح الاجتماع أنه في حالة عدم استكمال الموسم، فإنه يتم تحديد موقف الفرق بناء على النقاط التي سجلها كل فريق وقت تعليق البطولة، وهكذا فإن فرق إسبانيا التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا هي برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسييداد، في حين أن الأمر مختلف في الدوري الإنجليزي، حيث لعبت بعض الفرق 28 مباراة وأخرى 29، لذلك فإن الاتحاد الإنجليزي هو الذي يحدد المتأهلين.

ودعم «ويفا» الأندية وتم تخصيص مبلغ 17.7 مليون يورو للأندية التي أفرجت عن لاعبين من 16 منتخباً وطنياً يشاركون في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا، كما قرر توزيع 2.7 مليون يورو، خاص باللاعبين الذين تم الإفراج عنهم في التصفيات الأوروبية المقامة بالخريف.