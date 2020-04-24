المتاعب تطارد اتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بعد أقل من أسبوع على قرار غرفة فض المنازعات في «فيفا» إصدار حكم لمصلحة المدافع المغربي مروان داكوستا ضد نادي اتحاد جدة، أصدرت الغرفة قراراً آخر ضد النادي السعودي لمصلحة باوك اليوناني يقضي بدفع الدفعة الأخيرة المتأخرة من قيمة انتقال المهاجم الصربي بريجوفيتش لصفوف الاتحاد في يناير/ كانون الثاني 2019.

ويتعين على الاتحاد دفع 2.5 مليون يورو للنادي اليوناني و3 ملايين يورو لصالح داكوستا في ظرف 45 يوماً وإلا سيواجه عقوبات إضافية ربما تصل لحد المنع من قيد لاعبين خلال فترات الانتقال المقبلة.

وبحسب مصادر مقربة من اتحاد جدة، تسعى الإدارة التي يقودها أنمار الحائلي للاستئناف على القرار خلال المدة المسموح بها واستغلال الوقت للتفاوض مع الأطراف المعنية قبل انتهاء المهلة.

هذا وبلغت صفقة انتقال يريجوفيتش من باوك اليوناني 10 ملايين يورو لمصلحة الأخير دفع منها 7.5 مليون يورو وتبقى 2.5 مليون يورو، بينما يتقاضى اللاعب 3.2 مليون يورو سنوياً لمدة 3 سنوات بيد أن اللاعب حالياً خارج حسابات الاتحاد منذ استبعده المدرب تين كات في يناير/ كانون الماضي لكنه «مالياً» على ذمة الاتحاد الذي يبحث عن مخرج للتخلص من عقده.