اتحاد التنس يشيد بدور الأكاديميات في تطوير اللعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وصف عضو مجلس الإدارة والأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي المردود الفني والتنظيمي الذي ساهمت فيه أكاديميات التنس في الدولة بأنه كان إيجابياً وساهم بشكل واضح في تطور اللعبة من خلال الإمكانات المتوفرة لديهم، مؤكداً أن دور الأكاديميات كان إيجابياً وكشف عن تطلعات مجلس الإدارة نحو مزيد من العطاء وبما يخدم مسيرة التنس في الإمارات.

وأكد أن المكاسب التي حققتها اللعبة في الموسم الحالي عكست دقة النهج الذي اختطه مجلس الإدارة على الرغم من تعليق المسابقات والبطولات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أكد المرزوقي أن جودة الخطط الفنية والإدارية المعتمدة وتنفيذها على أرض الواقع، ساهمت في إنجاح الموسم، وأشاد بالمساهمة الفاعلة لأكاديميات التنس في الدولة لدورها بديمومة استمرار ممارسة التنس بشكل يتناسب والتوجهات المعتمدة، ومنها أكاديمية الحبتور الدولية التي ساهمت في توفير دعم كبير للمنتخبات الوطنية من خلال استضافتهم أثناء الاستعداد للبطولات الدولية.

وبيّـن المرزوقي أن هناك 47 أكاديمية للتنس مسجلة رسمياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد منها نحو 10 أكاديميات أسهمت بجهود فاعلة ومنها أكاديمية كلارك فرانسيس التي نظمت بإشراف اللجنة الفنية لاتحاد التنس دورة للاعبين واللاعبات من الأعمار المبكرة حول مهام جامعي الكرات وضمت نحو 120 مشاركاً وساهمت هذه الدورة بدور إيجابي وقت تنظيم البطولات الدولية داخل الإمارات ومنها بطولة السوق الحرة دبي بالتنس.

وأضاف: «نتطلع لاستثمار ذلك في البطولات المقبلة، وفي الشأن نفسه ساهمت البطولات التصنيفية التي تنظمها أكاديمية «فيوتشر برو» في إشراف مباشر من اتحاد التنس كما وساهم استقطاب اللاعبين واللاعبات الموهوبين من قبل أكاديمية الإمارات للتنس في تعزيز النجاح لبرنامج «تنس المستقبل» الذي ينفذه اتحاد الإمارات للتنس بإشراف الاتحاد الدولي للتنس»، وأكمل المرزوقي: «هناك أكاديميات أخرى ساهمت في استمرار نجاح فعاليات الموسم ومنها أكاديمية زايد عباس وراكت أكاديمية، وأكاديمية 360، في تنظيم العديد من البطولات التصنيفية، كما ساهمت أكاديمية لوس أتلاتس وأكاديمية تي بي ايس في دور تنظيمي ساعد فريق عمل اتحاد التنس خلال البطولات في الموسم والتي اهتمت بدورها بديمومة ثقافة ممارسة الرياضة عموماً ورياضة التنس بشكل خاص».