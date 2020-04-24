اتحاد الكرة يمنح المشجعين فرصة مواجهة نجومهم في «بلاي ستيشن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم مبادرة افتراضية جديدة من نوعها، تهدف إلى التوعية بضرورة البقاء في المنزل، والتعهد بالالتزام بالتعليمات التي تفرضها الجهات المسؤولة في الدولة، والاستمتاع بفرصة اللعب أمام أحد نجوم كرة القدم الإماراتية باللعبة الإلكترونية PlayStation، ابتداء من الأول من مايو/ أيار المقبل.

ويسعى اتحاد كرة القدم إلى ترسيخ الهدف من الحملة التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد تحت شعار #بطولتنا_سلامتكم، وهي أن يقوم نجوم كرة القدم الإماراتية بإمتاع جماهيرهم من المنزل بأفضل طريقة ممكنة لكرة القدم، نظراً للوضع الصحي الراهن الذي يشهده العالم.

وعلق إبراهيم سلمان الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية، على هذه المبادرة بأنها فرصة لتقوية الروابط بين الجمهور ولاعبيه المفضلين، ووسيلة يعبر بها الجمهور من مواطنين، ومقيمين، عن التزامهم بالبقاء في المنزل، وانتهاز وقتهم، وحبهم لكرة القدم بالمشاركة في هذه المبادرة.

وأضاف: «نسعى في اتحاد كرة القدم خلال هذه الفترة إلى تسخير جهودنا باستمرار لتقوية الروابط بين الجمهور، و20 نجماً من اللاعبين، وأفضل وسيلة لذلك هي لعبة كرة القدم الافتراضية، حيث سنقوم بفتح المجال للجمهور بالتسجيل في المبادرة وتعهدهم بالبقاء في المنزل، وسنقوم باختيار 50 فائزاً للعب أمام نجومهم المفضلين، حيث سيتم توضيح آلية الاختيار واللعب للجمهور من قبل الفريق الفني الذي يشرف على تنفيذ المبادرة».

وتنطلق المبادرة في الأول من مايو/ أيار المقبل، حيث سيخوض كل لاعب من العشرين مباراتين، إلى ثلاث مباريات، وستقوم اللجنة المنظمة باختيار الأسماء الفائزة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل، حيث سيتم اختيار 50 شخصاً فائزاً من المجموع الكلي للمشاركين