ورشة لبحث التعديلات المقترحة من الأندية على اللوائح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح الثلاثاء المقبل، بنظام الاتصال المرئي، ورشة عمل قانونية لمناقشة التعديلات المقترحة من الأندية واللجان القانونية والتحكيمية، على لوائح الاتحاد بمشاركة ممثلي أندية الدولة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «ستتم خلال ورشة العمل مناقشة كل التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي، ولوائح لجان الانضباط، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، والاستئناف وهيئة التحكيم».

وأشار إلى أن الأمانة العامة في اتحاد الكرة خاطبت الأندية، للبدء بتسجيل ممثليها لحضور الورشة.

وأكد أن اتحاد الكرة حريص على عقد مثل هذه الورش منذ أكثر من ثلاثة مواسم، بهدف الارتقاء بلوائح كرة القدم الإماراتية، وتحديثها، وفقاً للتعديلات الصادرة عن الاتحادين الدولي، والآسيوي، ما يسهل أعمال اجتماعات الجمعية العمومية، ويحقق مصلحة نشاط كرة القدم في الدولة.