شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري أحمد موسى ينفي إصابة عائلته بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

نفى الدولي النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر السعودي كل ما تردد عن إصابة عائلته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب موسى الذي وصل بلاده عائداً من السعودية "لا تصدقوا الشائعات بوجود عينة إيجابية لعائلتي، نحن بخير ونمضي الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً ونوصي الجميع باتباع التعليمات والمحافظة على التباعد".

وكان موسى قد غرد أيضاً بأن نتيجة فحصه كانت سلبية.

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