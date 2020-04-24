شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي مبروك يكشف حقيقة إجبار اللاعبين علي الإفطار ..وكره الجوهري للنجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ حقيقة إجباره اللاعبين على الإفطار خلال شهر رمضان أثناء تدريبه حيث قال "استحالة أقوم بإجبار اللاعبين على الإفطار فى رمضان٬ ولكن كنت أترك لهم الحرية المطلقة".

وأضاف فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي في تصريحات تليفزيونية كان هناك لاعبون لا يصومون فى شهر رمضان٬ ولكنني لم أجبر أى لاعب على الإفطار" وكنت أترك الأمر حرية للاعبين.

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أكد فتحي مبروك٬ رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي٬ أنه لم يتم إجبار محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر على اختيار طاهر أبو زيد نجم الاهلي السابق فى قائمة منتخب مصر بكأس العالم 90 التي أقيمت بإيطاليا ، مضيفا "فضلنا ضم أسامة عرابي عن بدر رجب فى مونديال إيطاليا لإجادة عرابي اللعب فى أكثر من مركز".

وأضاف: "محمود الجوهري كان لا يكره النجوم كما يتردد والدليل وجود حسام حسن وهاني رمزى والعديد من النجوم الكبار وقتها مع المنتخب في كاس العالم وأيضا لم يكن يدفع للجماهير اَي مقابل لكي تهتف باسمه كما أشيع"، مؤكدا أن الجوهري من العلامات في التدريب وفي كرة القدم المصرية.