شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 23/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها منح رينيه فايلر الضوء الأخضر لرحيل حسين السيد نهائياً في ظل عدم الحاجة لخدماته الفنية.

الأهلي يُرحّب ببيع "مارسيلو" نهائياً للصفاقسي التونسي

رحّب مسئولو النادى الأهلى بانتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، لنادى الصفاقسى التونسى نهائياً أو تجديد الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الفترة الماضية محاولات ودية من الصفاقسى التونسى لشراء حسين السيد نهائياً أو تجديد الإعارة، وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء الذين أعلنوا موافقتهم على أى عرض يتلقاه النادى من نظيره التونسى لضم "مارسيلو".

الأهلي يرفض التسرّع فى مفاوضات طاهر محمد طاهر

رفض مسئولو النادى الأهلى التسرّع فى التفاوض مع نظرائهم فى نادى المقاولون العرب بشأن صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل والمنتخب الأولمبى، واستقر مسئولو القلعة الحمراء على التمهّل فى هذا الأمر.

ويُعد طاهر محمد طاهر واحداً من اللاعبين المُرشحين للأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل، لكن التفاوض معه لا يسير بُخطى ثابتة ولا يعدو كونه اقتراحاً من جانب البعض داخل إدارة القلعة الحمراء.

مجلس الخطيب يبحث تداعيات قضية عبد الله السعيد للحفاظ على حقوق الأهلي

يبحث مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مع الشئون القانونية بالنادى تداعيات وتطورات قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى، بعدما تلقى الأهلى خطاباً منذ أيام من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدم اختصاص الأخير فى نظر هذه القضية.

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ويبحث مجلس الأهلى حالياً مع الشئون القاونية تداعيات القضية واتخاذ الخطوة التى تحافظ على حقوق النادى، سواء بتقديم استئناف فى الفيفا أو غيرها من الخطوات التى تُحافظ على حقوق القلعة الحمراء ومتابعة القضية لدى اتحاد الكرة .

فايلر "يذاكر" ملفات 4 مدافعين مُرشحين للأهلي في الصيف

تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي معلومات وتفاصيل عن أربعة مدافعين من أجل التعاقد مع أحدهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الدفاع الأحمر ، ويبحث المدرب السويسري جميع التفاصيل والأرقام الخاصة بهذا الرباعي.

ويفرض مسئولو الاهلي سياجاً من السرية حول هذا الرباعي خوفاً من دخول منافسين في التفاوض لاسيما وأن القلعة الحمراء ترغب في تدعيم هذا المركز مع مراكز أخرى يأتي في مقدمتها "الجناح" وصانع اللعب خلال الصيف المقبل.

حمدى فتحى ومحمد محمود يواصلان التأهيل قبل عودتهما للأهلى فى مايو

يواصل ثنائي الأهلي حمدي فتحي ومحمد محمود التأهيل في أحد المراكز الخاصة تمهيداً لعودتهما خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد في شهر مايو المقبل وفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة خالد محمود.

وأضاف الجهاز الطبي بالأهلي أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً عودة لاعبين آخرين بشكل متتالي ومنهم سعد سمير وكريم نيدفيد، وذلك بعد اجراء الأول جراحة على مستو وتر اكيليس بينما تعرض الثاني لمضاعفات شديدة في الركبة بعد تعرضه لخطأ طبي أثناء العلاج.

حسام عاشور يُفضل العروض الخليجية حال الرحيل عن الأهلي

كشف مصدر مُقرب من حسام عاشور قائد النادي الأهلي أخر مستجدات مستقبل اللاعب بعد رفض إدارة النادي تجديد عقده وتم عرض عليه الاعتزال، في الوقت الذي يرغب اللاعب في استكمال مسيرته الكروية لمدة موسمين على الأقل.

وأكد المصدر أن حسام عاشور يُفضل الرحيل خارج مصر بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي مفضلاً أياهم على العروض المحلية التي تلقاها لرغبته في عدم ارتداء قيمص أي نادي في مصر غير الأهلي.