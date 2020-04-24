شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 23/4/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها دراسة مسئولو اتحاد الكرة استئناف بطولة الدورى أول شهر يونيو القادم فى حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا. يدرس مسئولو اتحاد الكرة استئناف بطولة الدورى أول شهر يونيو القادم فى حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى فى العالم . أرسل الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الأهلى، تقريراً للسويسرى رينيه فايلر، المدير ألفنى للفريق، عن لاعبى ألفريق المُصابين. يستقبل نادى العبور برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز ، وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى، السبت المقبل لإفتتاح عدد من الملاعب والمشروعات التى نجح مجلس العبور فى تنفيذها على مدار عام 2019 . قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب ألفرنسى ديديه جوميز المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا. أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً، عقب المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، لتحديد موقف مسابقة الدورى العام والنشاط الرياضى بشكل عام، فى ضوء القرارات الجديدة. Advertisements دخل مسئولو سموحة فى مفأوضات جادة مع أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز المجمد منذ بداية الموسم، للتعاقد معه خلال الميريكاتو الصيفى المقبل. نشب خلاف بين اتحاد الكرة والنادى الأهلى بسبب الخطاب الذى وصل للقلعة الحمراء من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى شهر ديسمبر الماضى، بشأن قضية عبد الله السعيد. أرسلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" ، إلى المنظمة المصرية النادو ، تطالب فيها سحب عينات من الرياضيين خلال ألفترة الحالية رغم توقف النشاط الرياضى . كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد ألفرنسى باتريس كارتيرون.. دخل المسئولين فى نادى الإسماعيلى فى مفأوضات مع على غزال مدافع لاريسا اليونانى ومنتخب مصر الوطنى من أجل ضمه فى الموسم المقبل وتدعيم صفوف الدرأويش.

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