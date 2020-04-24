7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 23/4/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب ألفرنسى ديديه جوميز المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا. الإسماعيلى يخفض عقد جوميز وجهازه المعأون بنسبة 40% قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب ألفرنسى ديديه جوميز المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا. أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً، عقب المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء، لتحديد موقف مسابقة الدورى العام والنشاط الرياضى بشكل عام، فى ضوء القرارات الجديدة. دخل مسئولو سموحة فى مفأوضات جادة مع أحمد حمودى، صانع ألعاب بيراميدز المجمد منذ بداية الموسم، للتعاقد معه خلال الميريكاتو الصيفى المقبل. Advertisements نشب خلاف بين اتحاد الكرة والنادى الأهلى بسبب الخطاب الذى وصل للقلعة الحمراء من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى شهر ديسمبر الماضى، بشأن قضية عبد الله السعيد. يدرس مسئولو اتحاد الكرة استئناف بطولة الدورى أول شهر يونيو القادم فى حالة تحسن الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا الذى تسبب فى إيقاف النشاط الكروى فى العالم . وكالة المنشطات الدولية تطالب النادو بسحب عينات من الرياضيين فى مصر أرسلت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" ، إلى المنظمة المصرية النادو ، تطالب فيها سحب عينات من الرياضيين خلال ألفترة الحالية رغم توقف النشاط الرياضى . كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد ألفرنسى باتريس كارتيرون.

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