اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 4 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 23 / 4 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الكشف عن تفاصيل التفاوض مع بيراميدز حول مجموعة من الصفقات.

بيراميدز يُفضل "الكاش" عن الصفقات التبادلية مع الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تفضيل الحصول على مقابل مالى بدلا من الصفقات التبادلية مع الزمالك، فى إطار المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الفترة الماضية حول صفقات الموسم الجديد.

ودارات مفاوضات بين نادى الزمالك وبيراميدز حول عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، ضمن تحركات إدارة الناديين حول تعزيز قوة فريقهما في الموسم المقبل، لذا يبحث كل فريق عن دعم احتياجاته وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إن إدارة الزمالك أبدت رغبتها حول ضم عدد من اللاعبين من بيراميدز وترغب إدارة الأخير فى الحصول على مقابل مالى لبعض اللاعبين بدلا من المبادلة بلاعبين من النادى الأبيض خاصة إن الزمالك سيرفض التفريط فى أي لاعب من قوامه الأساسى فى صفقة تبادلية.

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