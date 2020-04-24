اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 23 / 4 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الكشف عن تفاصيل التفاوض مع بيراميدز حول مجموعة من الصفقات.
بيراميدز يُفضل "الكاش" عن الصفقات التبادلية مع الزمالك
كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تفضيل الحصول على مقابل مالى بدلا من الصفقات التبادلية مع الزمالك، فى إطار المفاوضات التى دارت بين الجانبين خلال الفترة الماضية حول صفقات الموسم الجديد.
ودارات مفاوضات بين نادى الزمالك وبيراميدز حول عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، ضمن تحركات إدارة الناديين حول تعزيز قوة فريقهما في الموسم المقبل، لذا يبحث كل فريق عن دعم احتياجاته وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إن إدارة الزمالك أبدت رغبتها حول ضم عدد من اللاعبين من بيراميدز وترغب إدارة الأخير فى الحصول على مقابل مالى لبعض اللاعبين بدلا من المبادلة بلاعبين من النادى الأبيض خاصة إن الزمالك سيرفض التفريط فى أي لاعب من قوامه الأساسى فى صفقة تبادلية.
"وادى" يتفوق على مهاجم سموحة في بورصة صفقات الزمالك
ارتفعت أسهم محمود وادى مهاجم المصرى بشأن الانضمام لنادى الزمالك عن حسام حسن مهاجم سموحة وفقا لرؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذى أطلع مؤخرا على فيديوهات خاصة بالثنائى للاستقرار حول صفقات الفريق في الموسم المقبل لدعم المراكز المختلفة.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون يستعين ببرنامج خاص بالإحصائيات لتقييم الصفقات الجديدة التى سيتشاور فيها مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، وذلك لحسمها خلال الفترة المقبلة.
حمادة أنور يكشف موقف الزمالك من ضم عمر جابر وترشيح باهر وتخفيض الرواتب
كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف النادى الأبيض فى عدد من الملفات المختلفة التى يأتى على رأسها تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض.
وقال حمادة أنور:"تحدثنا مع كارتيرون ولا يوجد أي مشاكل بين الطرفين ولكن لم يحدث تطرق لمدة تجديد التعاقد، لأن التجديد يكون بناء على الارتباطات القادمة فهل يمكن لأحد تحديد إمكانية استئناف الدوري من عدمه؟.. ولكن متمسكون بالطبع باستمرار كارتيرون".
فيما أبدى عضو مجلس الزمالك اندهاشه من الحكم الذى حصل عليه التونسى حمدى النقاز الذى فسخ عقده مع النادى من طرف واحد وحصل على حكما من الاتحاد الدولى بتغريم النادى الأبيض، مليون و300 ألف دولار وهو الحكم الذى طعنت عليه إدارة الزمالك وقال أنور:"سنقدم استشكالا يوقف الحكم، وأرى أن موقف الزمالك قوي والحكم سريع وغريب جدا ولنا قضية فى الفيفا وهي قضية كهربا لم يصدر حتى الآن حكما بها ولكن تم إصدار حكما لصالح النقاز بعد شهرين مما يثير الشكوك".
الزمالك يصرف متأخرات كاسونجو خلال أيام
كشف مصدر داخل نادى الزمالك أنه سيتم صرف مستحقات الكونغولى كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق، خلال الأيام المقبلة، ليكون بذلك كل اللاعبين الأجانب فى الفريق حصلوا على مستحقاتهم كاملة حتى موعد قسط أبريل الجاري.
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