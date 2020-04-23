انت الان تتابع تغريدة تثير سخط البلوغرانا.. هل سيحمل "كامب نو" اسم رونالدو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب كامب نو

بعد أن أعلن نادي برشلونة الإسباني بيع حقوق ملكية اسم ملعبه للموسم المقبل، طلب مسؤول نيجيري من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وطلب منه أن ينتهز الفرصة لإعادة تسمية استاد ألد منافسيه باسمه.

في محاولة منه للمساهمة في جمع الأموال اللازمة لمكافحة وباء كورونا، قرر نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعبه "كامب نو" الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

وقال النادي الكاتالوني في بيان له منتصف الأسبوع الجاري إنه "وافق على التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعب "كامب نو لموسم 2020-2021 لمؤسسة برشلونة الخيرية من أجل جمع الأموال للاستثمار في الأبحاث الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

لكن تغريدة من إفريقيا أثارت سخط جماهير البلوغرانا وعشاقه، إذ كتب المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري محمد بوهاري في تويتر داعياً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لشراء الملعب وإطلاق اسمه عليه. وأضاف بشير أحمد في تغريدته: "عزيزي كريستيانو، اشتر ملعب كامب نو، واطلق عليه اسم "CR7"، في إشارة إلى لقب صاروخ ماديرا إعلامياً وبين جمهوره.

Advertisements

وبحسب موقع News 18 الرياضي فإن المستشار الإعلامي بشير أحمد من المعجبين بنجم ريال مدريد السابق، الذي انتقل للعب بقميص يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر إنشاء صندوق دعم من الدخل الناتج عن بيع حقوق ملكية اسم ملعبه سينقسم على الطريقة التالية: سيتم تخصيص جزء منه لمشروع (مكافحة) كوفيد-19" بقيادة الرعاة أنفسهم وسيتم توزيع الباقي على المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها بالتوازي. وسيحتفظ الملعب الذي يتسع لـ 99 ألف متفرج وهو الأكبر في أوروبا بتسمية "كامب نو" إلى جانب اسم الراعي الجديد.

وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان تضررا من الفيروس في العالم بعد أن أسفر عن أكثر من 21 ألف حالة وفاة معلنة وفق آخر الأرقام الصادرة منتصف الأسبوع.