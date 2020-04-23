الامارات | أكبر استاد كرة قدم بالعالم في بلد “كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر استاد كرة قدم بالعالم في بلد “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التفكير في المستقبل بدأ بالصين واستمر العمل بعيداً عن أزمة كورونا بعد أن تشافت الحياة هناك في البلد المتصدر للوباء في العالم حيث أعلنت

مجموعة "إيفرغراند" الصينية للاستثمارات العقارية أنها بدأت العمل في بناء أكبر استاد مخصص لكرة القدم في العالم بسعة 100 ألف متفرج، في مدينة "قوانغتشو" بجنوب البلاد.

وأشارت المجموعة الصينية إن العمل في بناء إستاد "قوانغتشو إيفرغراند" لكرة القدم، والذي يطلق عليه إستاد "زهرة اللوتس" بسبب شكل تصميمه، بدأ يوم 16 أبريل وسيكلف حوالي 12 مليار يوان (1.69 مليار دولار) من أجل استكماله.

وأضافت أن هذا الإستاد سيستضيف مباريات فريق قوانغتشو إيفرغراند المنتمي للدوري الصيني، وسيفوق سعة إستاد "كامب نو" الخاص ببرشلونة ليصبح أكبر استاد بني خصيصا من أجل كرة القدم، ولكن الاستاد الأكبر هو "رونغرادو الأول من مايو" في كوريا الشمالية، والذي بني لأغراض عديدة، سيبقى الأكبر في العالم بسعة 114 ألف متفرج.

Advertisements

ونقلاً عن مواقع عالمية فإن المجموعة اختارت تصميم اللوتس كزهرة صينية تقليدية، ويعود لمصمم أسمه حسن سيد، المقيم في شنغهاي، سيضم الاستاد مناطق ترفيهية وتجارية ولتناول الطعام ومن المرجح استكماله بنهاية عام 2022.

وقالت الشركة إنها قررت بناء الاستاد لأن الصين لا تملك العدد الكافي من الملاعب المخصصة لكرة القدم، وأكدت أنها تأمل أن تساعد هذه المنشأة في منح دفعة للكرة الصينية.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand