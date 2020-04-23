الامارات | 30 مايو «موعد فاصل» في علاقة اللاعبين الأجانب والمواطنين مع الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مايو «موعد فاصل» في علاقة اللاعبين الأجانب والمواطنين مع الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين الأسبق، الدكتور سليم الشامسي، عن إشكالية قانونية ستواجهها الأندية إذا لم يُعلن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين رسمياً عن استكمال مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم قبل 30 مايو المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون من حق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في هذا الموعد عدم تمديد تعاقدهم مع أنديتهم حتى انتهاء المسابقة، على حد تعبيره.

وتتجه النية لدى رابطة المحترفين إلى استكمال الموسم الكروي، إذا أقرت السلطات الصحية في الدولة بذلك، على أن يكون ذلك في شهر سبتمبر المقبل على الأرجح.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «بما أن التعميم السنوي الذي تلقته الأندية سابقاً لم يحدد اليوم الأخير من نهاية الموسم الرياضي 2019-2020، فإنه على الأغلب بات 30 مايو هو الموعد النهائي لتحديد موقف بطولة الدوري، باعتباره الأقرب لانتهاء معظم عقود اللاعبين».

وأوضح أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر توصيات بالسماح للأندية بتمديد عقود لاعبيها بشكل تلقائي حتى نهاية الموسم المحلي في بلدانها، وبالامتيازات نفسها التي يحصلون عليها سواء تم التوصل لاتفاق بتخفيض أم لا، لكن بشرط أن يتم الإعلان عن أن بطولة دوري الخليج العربي ستُستكمل حتى لا تقع الأندية في إشكالية قانونية مع لاعبيها (يستغلها بعضهم)، إذا ما تم انتهاء عقودهم دون أن يتم اخطارهم رسمياً باستمرار الموسم الكروي».

وأضاف: «ما يُطبق على اللاعبين الأجانب يسري كذلك على اللاعبين المواطنين، فلا يوجد فارق في تفاصيل العقود بين اللاعبين المواطنين والأجانب، والأمر نفسه بالنسبة للاعبين المتعاقدين مع أنديتهم بنظام الإعارة فلا تنتهي إعارتهم إلا مع انتهاء الموسم الكروي، فتعليمات (فيفا) واضحة في هذا الشأن».

وعما إذا رفض أي لاعب أن يستكمل موسمه مع ناديه عقب انتهاء عقده، قال سليم الشامسي: «في تلك الحالة من حق النادي أن يلجأ إلى الاتحاد الدولي لشكوى اللاعب إذا كان محترفاً أجنبياً، وسيرجع الفيفا في النزاعات أثناء هذه الفترة الى القواعد الخمسة التي تعتمدها أخيراً لفض النزاعات بين الأندية واللاعبين، أو للاتحاد الوطني إذا كان لاعباً مواطناً، وعقوبات الاتحاد الدولي صريحة في هذا الجانب، حيث يتم معاقبة اللاعب الذي لم يلتزم بعقده بالإيقاف بحد أقصى أربعة أشهر وتغريمه مالياً، أو الاكتفاء بالعقوبة الأخيرة وفق حجم الضرر الذي وقع على النادي بإخلال اللاعب ببنود عقده».

وفيما إذا كان يجوز للأندية أن تستبدل لاعبيها في الجولات السبع المتبقية للدوري، بعدما أقر «فيفا» فتح التعاقدات لنهاية العام، قال رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين: «الاتحاد الدولي أبدى مرونة شديدة في ظل الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا، لكن بما لا يخل بقواعد القيد والانتقالات، حيث حدد أن تكون فترة القيد الصيفي لمدة 12 أسبوعاً متتالية تبدأ بعد انتهاء النشاط المحلي في كافة الدول، وبالتالي لا يحق للأندية أن تستبدل لاعبيها إذا ما عاد نشاط الدوري في أي وقت من العام الجاري، كما لا يحق لاتحاد الكرة أن يفتح باب التعاقد الصيفي إلا بعد انتهاء الدوري رسمياً».

وحول الطرق والتوصيات التي أقرها الاتحاد الدولي بشأن تخفيض عقود اللاعبين، قال سليم الشامسي: «فيفا سمح للأندية بأن تخفض عقود اللاعبين بنسبة تراوح بين 20% و70% بسبب جائحة فيروس كورونا، لعدم وجود نشاط كروي في تلك الفترة وتوقف مداخيل الأندية المالية، لكن هذا الأمر يخضع لشروط وقواعد خمسة واضحة ومحدده من الفيفا في هذا الشأن، في مقدمتها أن يقوم النادي بإخطار اللاعب رسمياً بقرار التخفيض ويتم التفاوض معه في هذا الشأن، وأن يُثبت النادي أنه تأثر اقتصادياً من توقف النشاط الكروي، وأن تكون نسبة الاستقطاع متوافقة مع ما يتقاضاه اللاعب، وأن يتم التخفيض على اللاعبين كافة دون استثناء وأخيراً أن يكون الراتب الذي سيحصل عليه بعد تخفيض عقده يكفي حياته المعيشية».

يُذكر أن اتحاد الكرة أوصى في وقت سابق بتخفيض عقود لاعبي أندية دوري الخليج العربي بنسبة 40% بسبب توقف النشاط في تلك الفترة.

الشروط التي تتطلب تخفيض عقود اللاعبين

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1- إخطار اللاعب بقرار التخفيض والتفاوض معه في هذا الشأن.

2- يُثبت النادي أنه تأثر اقتصادياً من توقف النشاط الكروي.

3- أن تكون نسبة الاستقطاع متوافقة مع ما يتقاضاه اللاعب.

4- يتم تخفيض العقود على اللاعبين كافة دون استثناء.

5- أن يكون الراتب الذي سيحصل عليه بعد تخفيض

عقده يكفي حياته المعيشية.

سليم الشامسي:

- ما يُطبق على اللاعبين الأجانب يسري كذلك على اللاعبين المواطنين.

- «فيفا» سمح للأندية بأن تخفض عقود اللاعبين بنسبة تراوح بين 20% و70%.

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