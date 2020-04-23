شكرا لقرائتكم خبر عن روما يستعد لبيع «دجيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي روما لطرح لاعبه البوسني إيدن دجيكو للبيع في سوق الانتقالات الصيفية القادم في ظل رغبته في تخفيض المبلغ المرصود لرواتب اللاعبين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن النجم البوسني يحصل على راتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون جنيه إسترليني فيما لا يزال عقده يمتد لمدة موسمين قادمين.

وقد يتحرك إنتر ميلان للتعاقد مع «دجيكو» في حال فشل في التعاقد مع هدفه الأول في سوق الانتقالات أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي الذي من المنتظر أن يغادر ستامفورد بريدج هذا الصيف.

وشارك «دجيكو» في 32 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات مع روما أحرز خلالهم 15 هدفًا.