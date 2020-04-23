شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ليفربول يستعين بـ«صلاح» و«ماني» لتهنئة المسلمين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الإسباني أدريان سان ميجيل، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، على توجيه التهنئة للمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك. واستعان الحارس الإسباني بصور تجمعه بأصدقاءه المسلمين بالفريق، النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي الدولي ساديو ماني، ونشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «رمضان هو أهم لحظة في العام لحوالي 2 مليار مسلم حول العالم. إنها لحظة حيث يعمق الناس علاقاتهم الروحية، بسرعة خلال ساعات النهار، ويدعمون ويتواصلون مع العائلات والأصدقاء من خلال الحب.. رمضان سعيد لجميع الأصدقاء المسلمين». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,891

تعافي 1,004

وفيات 287

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