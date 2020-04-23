شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة غريبة من ميدو لمحمد صلاح: اعتزل في هذا النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام السابق، محمد صلاح، نجم ليفربول، بالبقاء في صفوف الريدز وعدم الرحيل إلى أي من عملاقي الكرة الإسبانية ريـال مدريد أو برشلونة.

وأوضح «ميدو»، في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «لا أعتقد أن لديه سبب لمغادرة ليفربول، ربما إذا كان هناك قبل خمس سنوات لكان عليه التفكير في الرحيل إلى ريـال مدريد أو برشلونة كما فعل تشابي ألونسو وخافيير ماسكيرانو، ولكن ليفربول الآن هو أحد أقوى الأندية الأوروبية ولديه مدير فني رائع».

وأضاف: «الجماهير تحب محمد صلاح في ليفربول وقد صنع التاريخ بالفعل هناك لذا أتمنى أن يستمر حتى نهاية مسيرته مع الريدز ولا أود أن يذهب إلى أي مكان أخر».

وكشف «ميدو» أنه لا يتمتع بعلاقة مباشرة مع «صلاح» إلا أنه يكن له احترامًا كبيرًا مؤكدًا أنه فعل الشئ الصعب بالبقاء في القمة لأربع أو خمس سنوات، مبديًا سعادته بنجاح لاعب مصري في التركيز فقط على كرة القدم وجعلها أولويته».

وعن بعض ما يقال عن عدم حصول «صلاح» على التقدير الذي يستحقه، أكد «ميدو» أنه لا يرى ذلك مشيرًا إلى أنه يحصل على التقدير الذي يستحقه وكان أحد المرشحين للكرة الذهبية، موضحًا أن الناس قد تقسو أحيانًا على اللاعب لكنه دائمًا ما يجبر الكل على احترامه وتقديره.

Advertisements