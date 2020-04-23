شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستهدف التعاقد مع «أوباميكانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع لاعب نادي أر بي ليبزيج الألماني دايوت أوباميكانو، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في الوقت الذي يبدو فيه فريقه مستعدًا للتخلي عن خدماته.

وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن النادي الألماني على استعداد للاستماع للعروض المقدمة للاعبه والتي تتراوح قيمتها حول 60 مليون يورو.

ويهتم أرسنال بخدمات المدافع صاحب الـ 21 عامًا، إلا أن بايرن ميونخ الألماني يبدو هو الأقرب حتى اللحظة للحصول على توقيع اللاعب.

ولا يمانج ليبزيج بيع «أوبميكانو» في ظل اقترابه من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان تانجاي كواسي لتعويضه الموسم القادم.