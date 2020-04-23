شكرا لقرائتكم كيفن دي بروين: لوخيروني للعب مع أحد سأختار رونالدو حاليا و هنري من السابقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النجم البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يتمنى اللعب بجوار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

دي بروين قال خلال حوار مع شبكة "سكاي سبورت": "لو خيروني اللعب مع لاعبين وسط سأختار ثنائي برشلونة السابق تشافي وإنييستا، ولكني سأختار اللعب مع مهاجم قادر على ترجمة الفرص لأهداف".

أضاف: "من اللاعبين السابقين اختار تيري هنري، فهو قادر على تحويل الفرص لأهداف بشكل مذهل، أم من اللاعبين الحاليين فلا يوجد أفضل من كريستيانو رونالدو".

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وتابع: "مع كريستيانو رونالدو قد ألعب كرة بارتفاع 3 أمتار ويستطيع القفز وتحويلها لأهداف، سيساعدني كثيرا على زيادة عدد الأهداف التي أصنعها".

وعن مستواه هذا الموسم قال: " أرى أنني في أفضل حال على جميع الأصعدة، منذ مباراتي الأولى أمام وست هام في الموسم الحالي حتى آخر مباراة ضد ريال مدريد وأنا في مستوى ثابت".

ونجح دي بروين في صناعة 16 هدفا مع فريق مانشستر سيتي هذا الموسم، علما بأنه تعرض للإصابة قبل توقف المسابقات ولكنه سيكون جاهزا حال عودة المسابقات مرة أخرى.