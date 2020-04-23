شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك بطل مصر وأفريقيا والإشاعات تلاحقه بعد نجاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن مروجى الشائعات هدفهم النيل من استقرار نادى الزمالك خاصة بعد النجاحات التي حققها طوال الفترة الماضية. أضاف الغندور خلال تصريحات تلفزيونية أن هناك من يكره نادى الزمالك ويعادى رئيسه مرتضى منصور ولأجل ذلك يحاربون الفريق الأبيض. Advertisements تابع الغندور:" الطبيعى لما ألاعبك في السوبر وانا بطل الكأس وأنت الدورى وأكسبك أبقى بطل أبطال مصر". وكشف الغندور حقيقة العروض التي تلقاها أشرف بن شرقى خلال الفترة الماضية قائلا :" لا أساس لها من الصحة".

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