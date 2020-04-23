شكرا لقرائتكم بالأرقام.. هل يستحق أحمد أيمن منصور اللعب لنادى الزمالك ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولنادى الزمالك بجدية في ضم أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لتدعيم خط الدفاع، حيث تواصل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الأبيض من خلال مكالمة خاصة مع أيمن منصور لاعب الفريق السابق ووالد نجم بيراميدز من أجل تقريب وجهات النظر فى صفقة ضم اللاعب.

ودخل أحمد أيمن منصور، فى منافسة وصراع مع أكثر من مدافع، إلا أنه يمتاز بأفضيلة عن غيره لعدة عوامل لعدة أبرزها إنه من عائلة زملكاوية بالوارثة ، مما قد يمنح نجل لاعب الأبيض السابق الأفضلية فى اختيارات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق،كما تنصف الأرقام الموهبة الدفاعية الصاعدة.

ويجيد أحمد أيمن منصور، اللعب فى مركزى المساك بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر، ، وظهر بمستوى جيد خلاله، كما يتميز منصور، بخبرات اللعب فى البطولات الإفريقية، وذلك من خلال مشاركاته مع نادى بيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا العام، حيث نجح مع فريقه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية كما ظهر خلالهم بأداء جيد مع فريقه، وهو ما يحتاجه الزمالك فى اختياراته للاعبين فى المرحلة المقبلة، حتى يكونوا متأقلمين على أجواء المنافسة سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى.

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وشارك أحمد منصور مع بيراميدز في الموسم الحاري فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، بمعدل 869 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين وطرد فى مباراة.

كما شارك فى 11 مباراة ببطولة الكونفدرالية، بمعدل 885 دقيقة، حصل خلالهم على إنذارين أيضًا.

بينما انضم إلى صفوف منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر، ولكنه لم يشارك فى أى مباراة.