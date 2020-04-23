التنس يقرر إنشاء مجموعة عمل فنية لوضع تصور غير تقليدى لممارسة اللعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، إنشاء مجموعة عمل فنية لوضع تصور غير تقليدي لممارسة اللعبة وكيفية إدارتها وطرق التواصل بين أفراد رياضة التنس.

وكان اتحاد التنس قد عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار حرص الاتحاد على اتباع التعليمات بالتباعد الاجتماعي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد التنس، وضع تصور لبدء النشاط المحلي والدولي فور استئناف النشاط الرياضي المحلي وموافقة الاتحاد الدولي للعبة على بدء النشاط من جديد.

كما تم مناقشة طريقة العمل الادارية داخل الاتحاد خلال الفترة القادمة ومناقشة ما تم من تقدم فى عمل قاعدة بيانات لجميع أفرع اللعبة وتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد وتفعيل دوره لخدمة كل أطراف اللعبة وناقش اتحاد التنس، استعدادات كل من اللاعب محمد صفوت واللاعبة ميار شريف وتحديد خطة بديلة لهما بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل.

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ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه السابق، منح اللاعبين فترة 6 أسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرار مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا.

اجتماع اتحاد التنس