شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يُفضل تسويق رجب بكار فى الموسم الجديد عن عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسؤولو بيراميدز فى استمرار عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، فى الموسم الجديد، مع فتح الباب أمام إمكانية تسويق رجب بكار الظهير الأيمن للفريق بدلا من جابر بعد الإعلان عن ضم أحمد فتحى ظهير الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى لفريق بيراميدز فى الموسم الجديد.

وينتهى عقد فتحى مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى ورفض تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء مفضلا الانتقال إلى نادى بيراميدز ليفتح الباب أمام إمكانية تسويق رجب بكار ظهير فريق بيراميدز وفقا لما كشفه مصدر مطلع بنادى بيراميدز.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أوضح رغبته فى استعادة عمر جابر، لاعب الفريق السابق من بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

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خرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكى، على سبيل الإعارة فى يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.

1372 يومًا هى عُمر رحلة عمر جابر منذ خروجه من الزمالك وانتقاله إلى بازل السويسرى يوم 1 من يوليو 2016، حتى موعد الإعلان عن ترحيب مرتضى منصور، بعودته إلى الزمالك.

وكان عمر جابر قد صُعد إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليشارك معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015 فيما شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني.