شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يفضل "المقايضة" عن البيع النقدى لأول مرة .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر إجراء الصفقات التعاقدية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عن طريق المقايضة والتعاقد مع بعض لاعبى الأهلى والزمالك نظير التنازل عن لاعبيه المرغوب فيهم من القطبين

ويرغب مسئولى الأهلى والزمالك فى التعاقد مع حسام حسن هداف الفريق السكندرى لتدعيم هجوم الفريقين فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريقين فى هذا المركز .

باتى ذلك نظرا للازمة المالية التى تعيشها الأندية المصرية فى الوقت الحالى بسبب توقف النشاط الكروى ، بالإضافة لحاجة الفريق السكندرى لتدعيم صفوفه بلاعبين جيدين .

ويحاول مسئولو سموحه الضغط بورقة حسام حسن على مسئولى ناديي القمة من أجل الإستفادة بأكبر عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى مع فرقهم لتطعيم الموج الازرق بهم خاصة وأن الأخير وقع فى ازمة كبرى بالتعاقد مع أكثر من 6 لاعبين دفعة واحدة على سبيل الإعارة وهو ما سيؤدى لرحيلهم بنهاية الموسم الجارى لأنديتهم .

من ناحية أخرى يبحث الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى عن ظهير أيسر خبرة لتعويض رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الذى تأكد عودته مرة أخرى لناديه السابق الزمالك بعد انتهاء إعارته مع الموج الأزرق بنهاية إعارته الموسم الحالى .

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وظهر أحمد فتوح بشكل جيد خلال كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت بالقاهرة وتوج بلقبها الفراعنة وقدم اللاعب مردودا جيدا ومثل ثنائيا متفاهما مع رمضان صبحى وكان لعرضياته من الجبهة اليسرى كلمة السر فى تحقيق أحفاد الفراعنة للبطولة والتأهل لاولمبياد طوكيو