مازيمبي ينفي مفاوضات الأهلي مع مهاجمه في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر نادي تي بي مازيمبي الكونغولي بيانًا رسميًا، نفى من خلاله وجود أي اتصالات مع الأهلي بشأن مهاجمه الشاب جاكسون موليكا.

وقال مازيمبي في البيان الذي أصدره اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي: "اللاعب نفسه لا يعلم السبب وراء ما تم نشره من وسائل إعلام مصرية، وتداولته المواقع الإجبارية الكونغولية."

وأوضح جاكسون موليكا، قائلًا: "كل هذه التصريحات المنشورة من جانب المواقع والمدونات غير صحيحة ولم تصدر عني، فأنا لم أجر أي حوارات لأي وسيلة إعلامية حول الرحيل في نهاية الموسم عن مازيمبي، الذي أرتبط معه بعقد حتى الآن."

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وأضاف: "أنا أيضًا لم أؤكد لأي صحفي أو كيل لاعبين أنني على اتصال بالأهلي، وفي الوقت الحالي أنا في المنزل، وأعيش نفس الظروف التي يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا، الذي أعاق كل النشاطات."

واستطرد: "إذا كان من الضروري الحديث عن الرحيل فإن إدارة النادي تمتلك القدرة الكافية للتعامل مع الأمر."

برز جاكسون موليكا بالرغم من سنه الصغير في صفوف مازيمبي، وشارك خلال الموسم الحالي بعشر مباريات بدوري أبطال إفريقيا واستطاع أن يسجل 7 أهداف.