إيقاف الدوري (6).. كأس العالم!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"تشهد بطولة الدوري الممتاز آخر مباراتين في الجزء الأول من الدور الأول فالمسابقة هذا الموسم عبارة عن شيء طويل ومتقطع وتسير على حلقات".. لماذا افتتح الزميل حسن المستكاوي تقريره عن ختام الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري بعدد 2 فبراير1990 بجريدة الأهرام بهذه الجملة ولماذا لم يُستكمل الدوري بعد هاتين المباراتين؟

هذا مانستعرضه في الحلقة السادسة من سلسلة إيقاف الدوري التي تُنشر على الخليج 365 بالتزامن مع إيقاف النشاط الرياضي في مصر ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 وتتناول أبرز حالات الإيقاف أو الإلغاء لبطولة الدوري.

في 17 نوفمبر 1989 قاد حسام حسن، صاحب الـ 23 سنة حينها، منتخب مصر للفوز على الجزائر بهدف نظيف بعد تحويله عرضية أحمد الكأس لهدف بعد مرور 4 دقائق من المباراة التي احتضنها استاد القاهرة وانتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدف نظيف ومن ثمّ حجز الفريق بطاقة التأهل لكأس العالم في إيطاليا 1990 بعد غياب 56 سنة.

ومع نهاية شهر نوفمبر وبالتحديد يوم 28 من عام 1989 اجتمع مجلس اتحاد الكرة برئاسة حسن عبدون بحضور محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب؛ حيث تقرر الاشتراك في نهايات كأس الأمم الأفريقية بالجزائر1990 واستئناف مباريات الدور الأول من الدوري يوم 14 ديسمبر بمشاركة اللاعبين الدوليين وحتى نهاية الدور الأول مع إقامة بماريات الدور الثاني بدون اللاعبين الدوليين.

وتقرر ـ خلال الاجتماع الذي استمر 4 ساعات ـ الاعتذار عن لعب أي مباريات دولية تجريبية للفريق القومي حتى يوم 5 فبراير لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الدوليين للمشاركة مع أنديتهم من أجل صالح المنتخب.

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وأشار الاتحاد حينها أنه رفض فكرة إلغاء الدوري أو مشاركة الفريق الأولمبي بكأس الأمم الأفريقية بالجزائر بناءً على طلب المدير الفني للمنتخب محمود الجوهري لأن ذك في صالح اللعبة والمنتخب، حسبما أورد الزميل أيمن أبو عايد في تقريره لصالح جريدة الأهرام.

وبالفعل أقيمت يوم 14 ديسمبر 1989 أول مباراة بالأسبوع الثالث فاز بها الترسانة على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف واستمرت منافسات البطولة حتى نهاية الأسبوع الـ12 ـ قبل 4 أسابيع من انتهاء الدور الأول ـ قبل أن تُلغى البطولة للاستعداد لكأس العالم 1990 إيطاليا.

وكان الأهلي يتصدر البطولة حينها برصيد 34 نقطة ـ بواقع 11 فوزًا وتعادل ـ بفارق 4 نقاط عن الزمالك الوصيف ـ الذي لم يُهزم أيضًا ولكنه تعادل 3 مباريات وفاز في 9 ـ .

ولم يُشارك المنتخب الأول في كأس الأمم الأفريقية في الجزائر ـ كما أُعلن ـ بل سافر الفريق الأولمبي كما طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمود الجوهري الذي فضل استمرار الدوليين مع فرقهم حتى يوم 6 فبراير 1990 قبل أن يخوض مباريات تجريبية مع فرق أوروبية استعدادًا لكأس العالم.

وخاض المنتخب عدة مباريات ودية وظهر بصورة جيدة في الدور الأول من كأس العالم 1990 بإيطاليا ولكنه فشل في التأهل لدور الـ 16.