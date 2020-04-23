نشر محمد أبو تريكة لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، صورة له مع بناته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
ويظهر اللاعب الدولي السابق في صورة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، تحمل أجواء رمضانية، بجانب بناته وفانوس
وتشهد منافسات الدوريات العالمية والعربية ، توقفاً في معظم البلدان الفترة الحالية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوة تريكة ينشر صورته مع بناته احتفالاً بقدوم شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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