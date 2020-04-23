أبوة تريكة ينشر صورته مع بناته احتفالاً بقدوم شهر رمضان

نشر محمد أبو تريكة لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، صورة له مع بناته بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ويظهر اللاعب الدولي السابق في صورة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، تحمل أجواء رمضانية، بجانب بناته وفانوس مضئ احتفالاً بقدوم رمضان، غداً الجمعة.

وتشهد منافسات الدوريات العالمية والعربية ، توقفاً في معظم البلدان الفترة الحالية، بسبب تداعيات



مضئ احتفالاً بقدوم رمضان، غداً الجمعة.وتشهد منافسات الدوريات العالمية والعربية ، توقفاً في معظم البلدان الفترة الحالية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد

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