باريس سان جيرمان يتطلع إلى ضم مارسيلو

يتطلع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريـال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات المقبلة.
وأشارت تقارير فرنسية اليوم الخميس، أن باريس وضع مارسيلو في قائمة اهتماماته من
كان الفريق الإسباني قد وضع مارسيلو في فترة تقييم خاصة، بعد تراجع مستواه الفني والبدني مؤخراً وتواجده على مقاعد البدلاء في ظل مشاركة الظهير الأيسر ميندي.
وأضافت، ريـال مدريد لازال متمسكاً بخدمات مارسيلو بناءاً على رغبة زيدان حتى هذه اللحظة، لكن من الوارد رحيل اللاعب عن مدريد حال تقييمه بشكل سلبي عند استئناف التدريبات مجدداً وهو الاحتمال الأقرب للحدوث.
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