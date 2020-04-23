احتفل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، بحلول شهر رمضان الكريم، بالمنزل رفقة أولاده.

ونشر حارس الزمالك صوراً له عبر حسابه الشخصي على تويتر ، خلال تواجده بالمنزل رفقة أولاده، وسط أجواء رمضانية بوجود فانوس كبير الحجم ومجسمات صغيرة تعبر عن قدوم الشهر الكريم.

ويتواجد لاعبو الكرة المصرية في منازلهم الفترة الحالية خلال الحجر المنزلي، في الوقت الذي يقومون فيه بتنفيذ البرامج التدريبية المدة من قبل أنديتهم.

الشخصي على تويتر ، خلال تواجده بالمنزل رفقة أولاده، وسط أجواء رمضانية بوجود فانوس كبير الحجم ومجسمات صغيرة تعبر عن قدوم الشهر الكريم.ويتواجد لاعبو الكرة المصرية في منازلهم الفترة الحالية خلال الحجر المنزلي، في الوقت الذي يقومون فيه بتنفيذ البرامج التدريبية المدة من قبل أنديتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنش يحتفل بحلول شهر رمضان رفقة أبنائه بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.