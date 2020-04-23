جلسة المنوفية تناقش الاستعداد للبطولات الدولية للكاراتيه

حرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه على عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للكبار لمناقشة كيفية الاستعداد للبطولات الدولية والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021 فور استئناف النشاط الرياضي.

وتبادل الجميع خلال الجلسة التي عقدت في شبين الكوم بالمنوفية كيفية الاستعداد للبطولات الدولية مع اتباع الإجراءات الاحترازرية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس

استئناف النشاط الرياضي.وتبادل الجميع خلال الجلسة التي عقدت في شبين الكوم بالمنوفية كيفية الاستعداد للبطولات الدولية مع اتباع الإجراءات الاحترازرية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا . يذكر أن الجلسة شهدت تواجد محمد فتحى المدير الفني والدكتور محمد عبد الرحمن( تاتو) مدرب المنتخب كومتيه رجال وهانى قشطه مدرب المنتخب كومتيه انسات.

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