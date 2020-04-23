لاعبة تنس تخوض مرانها على الحدود بسبب كورونا

أدت ديمي شورس لاعبة التنس الهولندية، مرانها على الحدود مع بلجيكا، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وإغلاق الحدود.

وذكرت الصحافة الهولندية اليوم الخميس، أن شورس تعتاد بصفة دائمة على التدرب رفقة مدربها

البلجيكي، لكن إغلاق الحدود بين هولندا وبلجيكا بسبب كورونا كان عائقاً أمام ذلك الأمر.وأضافت، أن اللاعبة الهولندية لم تيأس في هذا الجانب وأصرت على مقابلة مدربها البلجيكي، عن طريق إحدى اللاعبين السابقين الذي يمتلك ملعباً للتنس على الحدود بين بلجيكا وهولندا.وتمكنت اللاعبة الهولندية من العبور عن طريق الجانب المخصص لها في بلادها، والمدرب البلجيكي من المكان المخصص له وتقابل الثنائي في الملعب الفاصل على الحدود.