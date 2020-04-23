أبدى نادي نابولي الإيطالي رغبته في التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشار تقرير إسباني اليوم الخميس، إلى أن إدارة برشلونة لن تمانع في بيع اللاعب إذا
وأضاف، اقتراب نابولي من التفريط في مدافعه كاليدو كوليبالي قد يسهل مهمة الفريق الإيطالي في اقتناص أومتيتي.
وتعاني الأندية الإسبانية وعلي رأسها برشلونة من تأثر إقتصادي كبير جراء توقف النشاط الرياضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي قد يدفعها للتفريط عن عدد من لاعبيها حال وجود عروض قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر أومتيتي على رادار نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.