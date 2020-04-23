أومتيتي على رادار نابولي

أبدى نادي نابولي الإيطالي رغبته في التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار تقرير إسباني اليوم الخميس، إلى أن إدارة برشلونة لن تمانع في بيع اللاعب إذا تم التقدم بعرض مادي قوي للحصول على خدماته، على الرغم من رغبة اللاعب في عدم الرحيل عن الفريق الكتالوني.

وأضاف، اقتراب نابولي من التفريط في مدافعه كاليدو كوليبالي قد يسهل مهمة الفريق الإيطالي في اقتناص أومتيتي.

وتعاني الأندية الإسبانية وعلي رأسها برشلونة من تأثر إقتصادي كبير جراء توقف النشاط الرياضي بسبب تداعيات فيروس تم التقدم بعرض مادي قوي للحصول على خدماته، على الرغم من رغبة اللاعب في عدم الرحيل عن الفريق الكتالوني.وأضاف، اقتراب نابولي من التفريط في مدافعه كاليدو كوليبالي قد يسهل مهمة الفريق الإيطالي في اقتناص أومتيتي.وتعاني الأندية الإسبانية وعلي رأسها برشلونة من تأثر إقتصادي كبير جراء توقف النشاط الرياضي بسبب تداعيات فيروس كورونا ، الأمر الذي قد يدفعها للتفريط عن عدد من لاعبيها حال وجود عروض قوية.

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