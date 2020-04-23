نظام يويفا الجديد يحرم آرسنال من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

خسر آرسنال فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسبب قلة عدد النقاط التي حصدها على مدار الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنه سوف يضطر للجوء إلى نظام “تصنيفات المعامل الخاصة”، والمتعلقة بإجمالي عدد النقاط خلال الموسم في الدوري المحلي، لتحديد هوية الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالموسم الكروي الجديد 2021/2020، حال إلغاء الموسم الحالي في الدوريات المحلية بسبب جائحة كورونا.

ويبتعد آرسنال عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفارق 8 نقاط واضحة، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 48 نقطة مقابل 40 نقطة لآرسنال صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

ووصل معدل آرسنال في مجموع مبارياته المحلية لأقل من 1.50 نقطة عن مجموع نقاطه في الدوري الإنجليزي بين عامي 2019 و2020، بينما جمعت أندية ليفربول وليستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد نقاطًا أكثر، مع الإشارة إلى استبعاد مانشستر سيتي من المسابقة بسبب مخالفات متعلقة بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

أداء آرسنال خلال المواسم الخمسة الماضية في المسابقات القارية، كان يجب أن يضعهم فوق تشيلسي، لكن وفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، فمن المقرر أن يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على القوة المحلية في تحديد هوية المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وليس بناء على النتائج القارية.

ولم يظهر آرسنال في أي مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 7 مارس 2017، عندما تكبد خسارة فادحة من بايرن ميونخ قوامها خمسة أهداف لهدف، على ملعب الإمارات شمال لندن، لحساب إياب دور الـ 16، علمًا بأنه خسر بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب آليانز آرينا.

تصنيف المعامل الخاص

حقق ليفربول معدل مذهل من النقاط يبلغ 2.83 نقطة لكل مباراة، بينما حصل ليستر سيتي على 1.83 نقطة لكل مباراة، وتشيلسي 1.66، ومانشستر يونايتد 1.55 بفارق ضئيل جدًا عن الحصان الأسود للبريميرليج هذا الموسم “شيفيلد يونايتد”، والفضل إلى لعبه مباراة أقل وتقدمه على شيفيلد بفارق نقطتين فقط في جدول الترتيب الحالي للدوري.

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بالتالي سيتواجد كل من شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون في منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب قدرة شيفيلد على جمع 1.54 نقطة في المباراة، وولفرهامبتون على جمع 1.48 نقطة في المباراة.

وسيتأهل 26 فريقًا بشكل تلقائي إلى مرحلة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وستتبقى 6 أماكن أخرى من التصفيات.

الدوريات الأربع الكبرى “الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي” هم فقط الذين حصلوا على أربع أماكن في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيشارك من إسبانيا كل من “برشلونة وريال مدريد و إشبيلية وريال سوسيداد” مع حذف أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وسيشارك من ألمانيا كل من “بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وريد بول لايبزج ومونشنجلادباخ” مع حذف كل من باير ليفركوزن وشالكه.

والوضع مُشابه في إيطاليا، حيث سيتواجد الأربعة الكبار “يوفنتوس ولاتسيو والإنتر وأتالانتا” مع استبعاد روما ونابولي.