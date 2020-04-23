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لعب أسطورة كرة القدم الإيطالية “روبرتو باجيو” بين صفوف نادي إيه سي ميلان فى الفترة من 1995 الى 1996، واستطاع ان يُتوج مع الفريق بلقب الدوري الايطالي، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع ميلان الايطالي.
وصلت عدد مشاركات روبرتو باجيو مع نادي ميلان فى الدوري الايطالي الى 51 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً، وحقق معهم لقب الدوري ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يفوز باللقب مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين، حيث سبق له وان فاز به مع نادي يوفنتوس موسم 1995-96، قبل انت ينتقل لصفوف مبلان.
وسجل روبرتو باجيو 4 أهداف مع ميلان فى 10 مباريات بمختلف المسابقات الأوروبية، خلال موسمين مع الفريق، ويعتبر باجيو أفضل خامس هداف في تاريخ الدوري الإيطالي.
يذكر ان روبرتو باجيو انتقل من نادي يوفنتوس الى نادي ميلان مقابل 6,8 مليون جنيه استرليني، وسط العديد من احتجاجات جمهور السيدة العجوز.
فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع ميلان الايطالي
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