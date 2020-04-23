من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

يتصدر صانع ألعاب منتخب بلجيكا ونجم مانشستر سيتي “كيفين دي بروينه” لائحة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020/2019، بفارق 4 تمريرات حاسمة عن أقرب منافسيه على الصدارة “ألكسندر آرنولد”، الظهير الأيمن لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا.

واستعاد “دي بروينه” أفضل مستوياته هذا الموسم بعدما تعرض لانتكاسات عديدة في الموسم الماضي بسبب الاصابات المتكررة، ليتصدر قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 تمريرة، وكان في طريقه إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمه برصيد 19 تمريرة في موسم 2016/2017، ولكن من سوء حظه توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك حتى وقتنا الحالي.

ولم يتأثر دي بروينه، بتراجع نتائج مانشستر سيتي هذا الموسم، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، عكس ما حدث الموسم الماضي حيث قدم السيتيزينس موسمًا رائعًا ونجح في التتويج باللقب، بينما كان دي بروينه يعاني من تراجع في مستواه حيث شارك في 19 مباراة فقط بسبب الاصابات، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وبشكل عام بات تتويج النجم البلجيكي “كيفين دي بروينه” بلقب أفضل صانع ألعاب هذا الموسم مهدد بالفقدان، بسبب إمكانية إلغاء الموسم، بالإضافة إلى وجود بعض المخاوف التي تتعلق بمستوى اللاعب، فهل سيظهر بنفس المستوى الذي كان عليه منذ بداية عام 2020 أم لا، حيث طالت فترة التوقف وتجاوزت الشهر ونصف، وهي مدة كفيلة بتغيير كافة المعطيات.

جوهرة ليفربول

لم يكن تواجد “كيفين دي بروينه”، في المركز الأول بقائمة أفضل صانعي الألعاب بالدوري الإنجليزي، شيئًا مفاجئًا، فقبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي كان مميزًا بتمريراته الحاسمة مع فريق “فولفسبورج” الألماني، حيث قدم 37 تمريرة حاسمة في 73 مباراة خاضها مع الذئاب في جميع المسابقات، ناهيك عن أن مركزه كلاعب وسط يتيح له الفرصة لصناعة الأهداف بمختلف الطرق، سواء عرضيات أو تمريرات بينية.

ما كان مفاجئًا حقًا هو دخول الظهير الأيمن لفريق ليفربول “ألكسندر آرنولد” لهذا الصراع برصيد مميز من التمريرات الحاسمة، رغم اختلاف دوره كليًا عن صانع الألعاب إلا إنه نجح في تقديم 12 تمريرة حاسمة وهو نفس عدد تمريراته في الموسم الماضي، مع العلم ان هذا الموسم لم ينتهي بعد.

وأذهل آرنولد عشاق كرة القدم في مباراة فريقه أمام “ليستر سيتي” في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث قاد الريدز للفوز برباعية نظيفة على الثعالب كان له فيها نصيب الأسد، بـ3 تمريرات حاسمة -هاتريك- وسجل هدفًا، ليحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق لأي مدافع من قبل.

ويتمتع آرنولد بقدرات بدنية رائعة، وسرعة هائلة بالإضافة إلى دقة تمريراته، كل هذه المميزات دفعت “يورجن كلوب” المدير الفني للفريق بجعله الرجل الأول في الفريق من حيث تنفيذ الضربات الحرة، متجاهلاً نجوم الفريق ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح الذي يكتفي بتنفيذ ركلات الجزاء.

رياض محرز يُلاحق آرنولد رغمًا عن جوارديولا

وعلى الرغم من قلة مشاركات “رياض محرز” بسبب تفضيل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الدفع باللاعب الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا في معظم المباريات، إلا انه نجح في تقديم 8 تمريرات حاسمة احتل بها المركز الثالث.

وقدم محرز اداءًا لافتًا مع مانشستر سيتي في جميع المباريات التي شارك فيها هذا الموسم، وترك بصمة رائعة في مباراة “ريال مدريد” بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يشفع لمحرز اداءه المميز مع منتخب الجزائر وقيادته للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، بحجز مقعدًا اساسيًا في تشكيلة بيب جوارديولا الذي اثنى بعدها على اداء اللاعب الدولي الجزائري.

وخرج محرز بتصريح مثير بعد تتويجه بلقب كأس الأمم ان جوارديولا لم يمنحه فرصة اللعب كثيرًا، قائلاً “توصلت إلى قناعة أنه لابد من المشاركة أساسيا في مانشستر سيتي، أنا بحاجة للعب، أستطيع تقديم الأفضل”.

أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي

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