رياضة | نجم برشلونة هدف صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة هدف صندوق الاستثمار السعودي لنادي نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من من التقارير الإنجليزية إلى أن اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي برشلونة الاسباني هو هدف صندوق الاستثمار السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إن ملاك نادي نيوكاسل الإنجليزي الجدد يرغبون في استغلال موقف النادي الكتالوني لبيع النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استطاع الاستحواذ على نسبة كبيرة من ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي حيث استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 90% من ملكية النادي الإنجليزي بصفقة اقتربت من مبلغ قدره 300 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ‏صن الإنجليزية أن ياسر الرميان سيُصبح الرئيس الجديد لنادي نيوكاسل الإنجليزي وان عملية التدقيق من البريميرليج ستصل لنحو 3 أسابيع قبل الموافقة الرسمية.