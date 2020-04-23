رياضة | برشلونة يفاوض بيرلو الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاوض بيرلو الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي برشلونة قدم عرضه الأول من أجل ضم نجم الدوري الإيطالي والذي يلعب في مركز خط الوسط.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم: "برشلونة قدم عرضًا بقيمة 60 مليون لموهبة بريشيا ساندرو تونالي صاحب 19 سنة".

اللاعب صاحب الـ 19 عاما يلعب في مركز وسط الميدان ويلعب بـ"أندريا بيرلو" أسطورة يوفنتوس وميلان الإيطالي السابق.

وترغب أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في ضم اللاعب كونه واحدا من المواهب الواعدة في عالم كرة القدم بخط الوسط.