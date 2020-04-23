رياضة | فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو النادي الأهلي عن موقفهم من انتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، إلى الصفاقسي التونسي سواء بشكل نهائي أو تجديد الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجاري.

شهدت الفترة الأخيرة محاولات ودية من جانب الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد نهائياً أو تجديد الإعارة، ورحب مسئولو الأهلي بذلك.

جاء ذلك بعدما التشاور مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، والذي رفض استمرار حسين السيد في الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وسوف تقوم إدارة التعاقدات في الأهلي بتسويق اللاعب، سواء للصفاقسي أو أي نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد رحل عن صفوف الأهلي إلى الصقافسي فى يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجاري، عقب عودته من الإعارة بنادى الاتفاق السعودي.

وفي سياق متصل يبحث فايلر حالياً موقفه من لاعبى الأهلى المُعارين لأندية أخرى، سواء كانت داخلية أم خارجية.