رياضة | 4 نجوم ينتهكون الإجراءات الاحترازية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 نجوم ينتهكون الإجراءات الاحترازية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام كل من ألكسندر لالكازيت وديفيد لويز ونيكولاس بيبي وتشاكا رباعي أرسنال الإنجليزي بانتهاء إجراءات التباعد التي فرضت على اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتشر مقطع فيديو لبيبي وهو يلعب كرة القدم مع بعض الأصدقاء في شمال لندن، واجتمع تشاكا ولويز في حديقة بينما تم تصوير لاكازيت وهو يتحدث مع عامل بمرآب سيارات.

Advertisements

وذكرت سكاي سبورتس أن آرسنال اتصل باللاعبين لبحث هذه الحوادث.

وكان مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، قد اعتذر بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدرب بعض اللاعبين في حديقة بلندن، في حين تعرض جاك غريليش لاعب أستون فيلا لحادث سيارة خلال العودة من حفل.

كما اعتذر سيرجي أورييه وموسى سيسوكو بسبب نشر مقطع فيديو على إنستغرام وهما يتدربان معاً.