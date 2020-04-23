رياضة | نجم بيراميدز معروض على الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز معروض على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على مسئولي الزمالك التعاقد مع أحمد علي نجم هجوم براميدز والمعار إلى إنبي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تنتهي فترة إعارة النجم المهاجم مع النادي البترولي عقب نهاية الموسم الحالي ومن المقرر أن يعود بعدها إلى براميدز الذي سيتجه لبيعه قبل بداية الموسم المقبل في حال تلقيه عرض جيد.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع مهاجم صغير السن من أجل الاستفادة منه لسنوات مقبلة وأن الأولوية بالنسبة لهم تتمثل في حسام حسن نجم سموحة وذلك في الوقت الذي يتبقى لأحمد علي موسمين في الملاعب بسبب كبر سنه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يبحث عن تدعيم خط الهجوم وذلك تحسبًا لرحيل مصطفى محمد وخوضه تجربة الاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.

ويضم الزمالك بين صفوفه في الوقت الحالي كلًا من كاسونجو وعمر السعيد ومصطفى محمد في خط الهجوم ويعتبر الأخير قريبًا للغاية من الرحيل وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.