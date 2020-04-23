رياضة | اسم رونالدو على ملعب الكامب نو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اسم رونالدو على ملعب الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في محاولة منه للمساهمة في جمع الأموال اللازمة لمكافحة وباء كورونا، قرر برشلونة التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعبه "كامب نو" الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

بعد أن أعلن النادي الكتالوني، عن نيته للموسم المقبل بخصوص ملعبه، طلب مسؤول نيجيري من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن ينتهز الفرصة لإعادة تسمية ستاد ألد منافسيه باسمه.

وقال برشلونة، في بيان له منتصف الأسبوع الجاري إنه "وافق على التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعب كامب نو لموسم 2020-2021 لمؤسسة برشلونة الخيرية من أجل جمع الأموال للاستثمار في الأبحاث الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة تداعيات جائحة كورونا".

لكن تغريدة من إفريقيا أثارت سخط جماهير البلوجرانا وعشاقه، إذ كتب المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري محمد بوهاري في تويتر داعيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لشراء الملعب وإطلاق اسمه عليه.

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وأضاف بشير أحمد في تغريدته: "عزيزي كريستيانو، اشتر ملعب كامب نو، واطلق عليه اسم (CR7)"، في إشارة إلى لقب صاروخ ماديرا إعلاميا وبين جمهوره.

وبحسب موقع (News 18) الرياضي، فإن المستشار الإعلامي بشير أحمد من المعجبين بنجم ريال مدريد السابق، الذي انتقل للعب بقميص يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر إنشاء صندوق دعم من الدخل الناتج عن بيع حقوق ملكية اسم ملعبه سينقسم على الطريقة التالية: سيتم تخصيص جزء منه لمشروع (مكافحة) كوفيد-19" بقيادة الرعاة أنفسهم.

سيتم توزيع الباقي على المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها بالتوازي، وسيحتفظ الملعب الذي يتسع لـ99 ألف متفرج وهو الأكبر في أوروبا بتسمية "كامب نو" إلى جانب اسم الراعي الجديد.

وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان تضررا من الفيروس في العالم، بعد أن أسفر عن أكثر من 21 ألف حالة وفاة معلنة وفق آخر الأرقام الصادرة منتصف الأسبوع.