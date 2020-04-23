رياضة | لفتة طيبة من حارس ليفربول تجاه صلاح وساديو ماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة طيبة من حارس ليفربول تجاه صلاح وساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإسباني أدريان سان ميجيل حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر أدريان صورتين له مع نجمي "الريدز" المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وأرفقهما بالقول: "هي أهم لحظة في العام بالنسبة لما يقرب من ملياري مسلم على مستوى العالم".

وتابع أدريان: "إنه شهر يتقرب فيه المسلمون أكثر إلى ربهم يصومون النهار ويحرصون على التواصل مع العائلات والأصدقاء".

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واختتم بالقول: "رمضان سعيد على جميع الأصدقاء المسلمين".

وأدريان هو الحارس الثاني في ليفربول بعد الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف حتى إشعار آخر، بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.