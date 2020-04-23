رياضة | "يويفا" يدفع 70 مليون يورو للأندية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "يويفا" يدفع 70 مليون يورو للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للأندية مستحقات قبل موعدها المحدد بنحو 70 مليون يورو (75 مليون دولار) للتخفيف من تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال "يويفا" إنه دفع المبالغ للأندية التي قدمت لاعبين للمنتخبات الوطنية في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020.

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وكان من المفترض صرف هذه المستحقات بعد استكمال ملحق التصفيات.

وتأجل ملحق التصفيات، الذي كان مقرراً في مارس (آذار)، بسبب انتشار الفيروس لكن "يويفا"أراد دفع المستحقات بشكل مبكر.

وسيتم توزيع 50 مليون يورو على الأندية التي قدمت اللاعبين إلى 39 منتخباً لم يتأهلوا لملحق التصفيات و17.7 مليون يورو للأندية التي قدمت لاعبين خلال دور المجموعات ويبلغ عددها 16 فريقاً، وبلغت بالفعل الملحق. وسيتم إرسال 2.7 مليون يورو بعد انتهاء الملحق.