رياضة | عاجل.. يوسف البلايلي يكشف موقفه من الانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. يوسف البلايلي يكشف موقفه من الانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الجزائري يوسف البلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، ضربة قوية لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال الساعات الماضية.

ورفض البلايلي، عرضًا من جانب القلعة الحمراء للحصول على توقيعه بالموسم الجديد، والتواجد داخل ملعب التتش بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل موقع "gnet التونسي" تصريحات على لسان اللاعب الجزائري، حيث أكد أنه لا يرغب في اللعب داخل القارة السمراء في الوقت الحالي.

وأضاف: "اللاعب تلقى عدة عروض من أندية عربية أبرزها الدحيل القطري والأهلي المصري إلا أنه لن يلعب سوى للترجي التونسي، حيث يعتبره أفضل نادي في أفريقيا".