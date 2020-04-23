رياضة | تعافي لاعب فيرونا الإيطالي من فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعافي لاعب فيرونا الإيطالي من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فيرونا الإيطالي، اليوم الخميس، أن عينة تحليل أخرى لفيروس كورونا المستجد الخاصة بلاعب وسط الفريق ماتيا زاكاني جاءت سلبية، بعد مرور أكثر من شهر على إصابته بالعدوى.

وقال زاكاني، الذي يقضي موسمه الرابع مع الفريق الصاعد للدوري، عبر إنستغرام: "اطمئنكم بالقول إنني بخير وإننا قريبا سوف نكون في حالة من السعادة معاً".

Advertisements

كانت فحوصات خاصةبعينة مأخوذة من اللاعب، في 17 مارس (آذار) الماضي جاءت إيجابية،وكان اللاعب الوحيد المصاب بالعدوى في صفوف فريقه.

وفي غضون ذلك، خضع ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتالانتا لإختبار جاءت نتيجته إيجابية، أمس الأربعاء بعد نتيجة سلبية سابقة، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه في حالة جيدة.

وأصبح سبورتيلو أول حالة عدوى بفيروس كورونا، منذ 24 مارس (آذار) الماضي، من مجمل 16 حالة بالدوري الإيطالي.