شكرا لقرائتكم خبر عن دوجلاس كوستا: «ديبالا» أفضل لاعبي يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، كأفضل لاعب في صفوف «السيدة العجوز»، مفضلًا أياه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وتألق رونالدو خلال الموسم الحالي في يوفنتوس، وهو أفضل هداف للنادي برصيد 21 هدفا في الدوري الإيطالي، فيما سجل ديبالا 7 أهداف ولم يشارك بصورة أساسية.
وسئل كوستا، عن أفضل لاعب في النادي في سؤال وجواب على موقع إنستجرام، ورد قائلا: «أقوى رفيق هو باولو ديبالا، ثم بالطبع رونالدو أيضًا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
3,659
-
تعافي
935
-
وفيات
276
كانت هذه تفاصيل خبر دوجلاس كوستا: «ديبالا» أفضل لاعبي يوفنتوس الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.