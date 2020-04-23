شكرا لقرائتكم خبر عن دوجلاس كوستا: «ديبالا» أفضل لاعبي يوفنتوس الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، زميله الأرجنتيني باولو ديبالا، كأفضل لاعب في صفوف «السيدة العجوز»، مفضلًا أياه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتألق رونالدو خلال الموسم الحالي في يوفنتوس، وهو أفضل هداف للنادي برصيد 21 هدفا في الدوري الإيطالي، فيما سجل ديبالا 7 أهداف ولم يشارك بصورة أساسية.

وسئل كوستا، عن أفضل لاعب في النادي في سؤال وجواب على موقع إنستجرام، ورد قائلا: «أقوى رفيق هو باولو ديبالا، ثم بالطبع رونالدو أيضًا».