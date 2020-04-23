شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مباريات الدوري الألماني 9 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألمانى لكرة القدم، أن رابطة الدوري الألماني «بوندسليجا»، حددت موعد موعد استئناف مباريات الدوري، بعد إيقافه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وعقدت الرابطة اجتماع اليوم الجمعة، بحضور مندوبي 18 ناديا وأصدرت قرارا باستئناف مباريت الدوري الألماني يوم 9 مايو المقبل.

وأعلنت الرابطة أنه سيتم السماح لـ322 شخصًا فقط بحد أقصى للدخول إلى الملاعب، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكل فريق، و270 شخص في الدرجة الثانية.

ويتبقى فقط القرار النهائى في يد الحكومة الألمانية والتى ستصدر الموافقة الرسمية من عدمها خلال الايام القليلة المقبلة.