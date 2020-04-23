شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يسعى لانتزاع لقب أقدم نادٍ فى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ووفقا لتقرير نشرته شبكة «سكاى سبورتس» على موقعها الإلكترونى، فقد كان يعتقد أن كريستال بالاس تم إنشاؤه في 1905 ولكن بحث جديد للمؤلف بيتر مانينج يشير حاليا إلى أن النادى تم تأسيسه في 1861 كعضو مؤسس للاتحاد الإنجليزى للكرة القدم، قبل أن يلعب أول مباراة له في مارس 1862. ووفقا لاتحاد الكرة، فإن فريق شيفيلد غير المتواجد بالدورى، هو أقدم ناد في العالم، حيث تم تأسيسه في أكتوبر 1857، بينما يعد فريق نوتس كاونتى هو أقدم ناد ينافس في دورى حيث تم تأسيسه في نوفمبر 1862.

وقال مانينج للموقع الرسمى لكريستال بالاس: «إن كريستال بالاس كان أول منتزه ترفيهى في العالم وكانت شركة كريستال بالاس تمتلكه وتديره».

وأضاف: «كل شىء في كريستال بالاس وأرضه كانت جزءا من أعمال شركة كريستال بالاس، بما في ذلك نادى الكريكيت، الذي تم إنشاؤه في 1857، وظهور نادى كرة القدم في 1861، وأخذ أكبر حصة من الأسهم في نادى كرة القدم المحترف في 1905».

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وأضاف: «بدون كريستال بالاس وشركة كريستال بالاس لما كان هناك نادى كريستال لكرة القدم. كان دائما ناد واحد وكان دائما جزءا من شركة كريستال بالاس». وأضاف: «نظرا لأن نادى كرة القدم تم تأسيسه في 1861، يمكن أن يدعى أنه أقدم ناد في دورى محترف في العالم».

في ضوء الأبحاث أعلن النادى الناشط بالدورى الممتاز أنه سيحتفل بمرور 160 عاما على تأسيسه العام المقبل. وقال ستيف باريش رئيس كريستال بالاس: «كمشجع دائم لفريق كريستال بالاس، من الرائع أن لدينا شيئا شرعيا بأننا أقدم ناد محترف يلعب في دورى في الوجود، بأننا كنا متواجدين في أول اجتماعات الاتحاد الإنجليزى».

وأضاف: «أود أن أشكر بيتر مانينج لعمله المذهل حيث أجرى بحثا دقيقا عن تاريخ النادى».