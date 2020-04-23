عاجل.. ريال مدريد يظفر بخدمات بوجبا مجانًا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يملك فرصة حقيقة للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بشكل مجاني، لكن ذلك لن يكون في الصيف القادم بكل تأكيد.



وما زال بوحبا ضمن اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن مانشستر يونايتد يرفض التخلي عنه بأقل من 80 مليون يورو، رغم جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تخفيض أسعار اللاعبين بشكل إجباري، وبقاء سنة واحدة فقط في عقده.

وكشفت شبكة ديفنسا سنترال، يخطط النادي الملكي للتعاقد مع بوجبا مجاناً في صيف 2021 بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، ويراهن ريال مدريد على وصول ماسيمليانو أليجري لتدريب مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي، وهو المدرب الذي ظهر بوجبا معه بمستوى رائع في يوفنتوس، وبالتالي لن يكون لديه أي مشكلة بالاستمرار لموسم آخر، ثم ينتقل إلى ملعب سانتياجو برنابيو بصفقة حرة في الصيف التالي.